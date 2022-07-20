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Aslan golsüz bitirdi

Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Çekya ekibi Pardubice ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın 14 günlük kampı tamamlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Aslan golsüz bitirdi

G.Saray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Çekya'nın Pardubice ekibi ile 0-0 berabere kaldı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve sarıkırmızılıların etkili bir görüntü sergilediği maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıda as oyuncularla sahada yer alan sarı-kırmızılı takımın, hücumda istediği pozisyonları bulamadığı müsabaka 0-0 berabere bitti.

DÖRT MAÇTA BİR GALİBİYET

Cimbom'da rahatsızlığı olan yeni transfer Abdülkerim Bardakçı ile Fernando Muslera, Sergio Oliveira, Patrick van Aanholt, Batuhan Şen, Jankat Yılmaz ve Emirhan Kayar maçın kadrosunda yer almadı. Aslan'ın 14 gün süren Avusturya kampı dün bitti. G.Saray bundan önceki üç maçında S.Graz'a 2-1, Fehervar'a 1-0 kaybetti, Sigma'yı 2-0 yendi.

EMİN BAYRAM SAKATLANDI

Galatasaraylı Emin Bayram, maçın hemen başında sakatlanıp oyundan çıktı. Bağlarında zorlanma şüphesi olan Emin'in bugün MR'ı çekilecek.

'GELENLERLE İYİ OLACAĞIZ'

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu şöyle konuştu: "Oyuncuların çalışmalarını görüyorum, hepsinin iyi niyetinden çok memnunum. İnşallah en kısa zamanda gelecek yeni oyuncularla lige hazır olacağız."

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