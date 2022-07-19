GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

G.Saray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'te flaş gelişmeler yaşandı.
G.Saray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'te flaş gelişmeler yaşandı.
Geçen sezon 29 maç kaçırdığı gerekçesiyle sarı-kırmızılı ekibin tedbiri elden bırakmadığı İsviçreli golcü, bir kez daha sağlık kontrolünden geçti.
Kulüp doktoru Yener İnce, Lizbon'a giderek durumu yerinde takip etti.
Daha önce iki kez girdiği testlerde soruna rastlanmayan 30 yaşındaki forvet, 3. kontrolden de geçmeyi başardı.
Haris Seferovic 1 yıl kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek.
ÖZEL UÇAKLA GELECEK
Tecrübeli oyuncunun bugün özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
30 yaşındaki golcü için kiralama bedeli ödemeyecek G.Saray, satın alma opsiyonuna sahip olacak.
15 maçta forma giyerse 3.5 milyon euro'yuk opsiyon devreye girecek.
1.86 boyundaki forvetin yıllık 2 milyon euro kazanması bekleniyor.
Tecrübeli oyuncu, 2017'den bu yana görev yaptığı Portekiz ekibi Benfica'da 187 maçta 74 gol attı, 24 asist yaptı.
6. İSVİÇRELİ OLACAK
Aslan'ın transferine nokta koyduğu Haris Seferovic, sarı-kırmızılı kulübün 6. İsviçreli oyuncusu olacak.
Daha önce Adrien Knup, Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın, Eren Derdiyok ve Blerim Dzemaili G.Saray'da forma giyen İsviçreli oyuncular olarak dikkat çekiyor.
30 yaşındaki Seferovic, milli formayla çıktığı 86 maçta 25 kez rakip fileleri havalandırdı.
HARIS SEFEROVIC KİMDİR?
Haris Seferovic, 22 Şubat 1992 yılında doğmuştur. Bosna kökenli İsviçreli millî futbolcudur.
Primeira Liga ekiplerinden Benfica'da forma giymektedir.
Benfica'da forma giydiği 5 yılda 187 maça çıkarak 74 gol, 24 asiste imza atmıştır.
1.89 boyunda, 30 yaşındaki forvet oyuncusu, 2018/2019 sezonunda attığı 23 golle krallık yarışında ilk sıraya oturmayı başarmıştır. Aynı zamanda sezonun en iyi oyuncusu seçilmiştir.