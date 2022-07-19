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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray forvet hattını Seferovic ile güçlendiriyor. Sağlık kontrolünde problem olmayan Haris Seferovic’te işlem tamam. 30 yaşındaki İsviçreli, bugün İstanbul’a hareket edecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

G.Saray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'te flaş gelişmeler yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

Geçen sezon 29 maç kaçırdığı gerekçesiyle sarı-kırmızılı ekibin tedbiri elden bırakmadığı İsviçreli golcü, bir kez daha sağlık kontrolünden geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

Kulüp doktoru Yener İnce, Lizbon'a giderek durumu yerinde takip etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

Daha önce iki kez girdiği testlerde soruna rastlanmayan 30 yaşındaki forvet, 3. kontrolden de geçmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

Haris Seferovic 1 yıl kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

ÖZEL UÇAKLA GELECEK

Tecrübeli oyuncunun bugün özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

30 yaşındaki golcü için kiralama bedeli ödemeyecek G.Saray, satın alma opsiyonuna sahip olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

15 maçta forma giyerse 3.5 milyon euro'yuk opsiyon devreye girecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

1.86 boyundaki forvetin yıllık 2 milyon euro kazanması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

Tecrübeli oyuncu, 2017'den bu yana görev yaptığı Portekiz ekibi Benfica'da 187 maçta 74 gol attı, 24 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

6. İSVİÇRELİ OLACAK

Aslan'ın transferine nokta koyduğu Haris Seferovic, sarı-kırmızılı kulübün 6. İsviçreli oyuncusu olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

Daha önce Adrien Knup, Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın, Eren Derdiyok ve Blerim Dzemaili G.Saray'da forma giyen İsviçreli oyuncular olarak dikkat çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

30 yaşındaki Seferovic, milli formayla çıktığı 86 maçta 25 kez rakip fileleri havalandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

HARIS SEFEROVIC KİMDİR?

Haris Seferovic, 22 Şubat 1992 yılında doğmuştur. Bosna kökenli İsviçreli millî futbolcudur.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

Primeira Liga ekiplerinden Benfica'da forma giymektedir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

Benfica'da forma giydiği 5 yılda 187 maça çıkarak 74 gol, 24 asiste imza atmıştır.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic imzaya geliyor!

1.89 boyunda, 30 yaşındaki forvet oyuncusu, 2018/2019 sezonunda attığı 23 golle krallık yarışında ilk sıraya oturmayı başarmıştır. Aynı zamanda sezonun en iyi oyuncusu seçilmiştir.

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