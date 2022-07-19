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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hareketli saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, transferlerin son durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 16:01
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Avrupa'dan önemli isimleri getirmek istediklerini belirten Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Geçen sene ortada büyük bir başarısızlık var. Hem kulüp içinde hem taraftarda genel bir mutsuzluk var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Galatasaray transferde Avrupa'dan önemli isimler getiriyor. Bu hem içeriye hem de taraftara özgüven verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Hem lider hem de tecrübeli oyuncularla mozaiği yapmak gerekiyor. Saha içinde tepki verecek oyuncular getirmek istiyoruz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

"SEFEROVIC ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Seferovic'in sakatlık geçmişine baktıklarına dikkat çeken Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Seferovic önemli bir oyuncu. Profesyonel, aile babası, önemli kriterler. Bu seneki sakatlık geçmişine baktık. İsviçre Milli Takımı ile 3 maça çıktı. Güncel bir sakatlığı yok.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Tüm oyuncularda olabilecek bir sakatlık. Biz, ön bölgede 2, 3 oyuncuya bağlı kalmak istiyoruz. Falcao gibi değil. Kiralık olarak kadromuza kattık. 3 senelik riskimiz yok.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Önemli bir oyuncu. Sırtı dönük oynayabiliyor. Önde ikili oynayacağımız zaman Seferovic, orada güzel performans verecek bir isim.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

"MOHAMED'İ KİRALIK OLARAK GÖNDERDİK"

Forvet hattına bir takviye daha yapacaklarını söyleyen Buruk, "Oraya bir takviye daha yapacağız. Değişime ihtiyaç var. Mohammed'i gidip değer kazanması için Nantes'a kiralık olarak gönderdik. Şu anda bir teklif gelmediği için oyuncunun tekrar değer kazanmasını istedik" şeklinde konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

"BİZİM VEREBİLECEĞİMİZ RAKAMI GEÇTİ"

Joao Pedro'nun menajerinin istediği ücretin kendilerinin verebileceklerinden fazla olduğunu ifade eden Buruk, şöyle konuştu:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Florian Grillitsch ile ilgimiz oldu. Ancak net bir şey yok. 1, 2 gün içerisinde belli olur.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Pedro için verebileceğimiz rakamı verdik. 30 yaşında bir isim. Menajerinin istediği paralar, bizim verebileceğimiz rakamı geçti. İsteseydik yüksek rakamlardan bitirebilirdik ancak mali olarak sıkıntı oluşurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

"MORUTAN İLE İLGİLİ NET KARARIMI VERMEDİM"

Okan Buruk, Fransız sağ bek Leo Dubois transferinin de bitme aşamasında olduğunu ifade etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Morutan ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

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