GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

"MOHAMED'İ KİRALIK OLARAK GÖNDERDİK"

Forvet hattına bir takviye daha yapacaklarını söyleyen Buruk, "Oraya bir takviye daha yapacağız. Değişime ihtiyaç var. Mohammed'i gidip değer kazanması için Nantes'a kiralık olarak gönderdik. Şu anda bir teklif gelmediği için oyuncunun tekrar değer kazanmasını istedik" şeklinde konuştu.