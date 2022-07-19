Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız ekibi Nantes'ın devreye girdiği Mısırlı golcünün transferinde sona gelindi. Yıldız futbolcu satın alma opsiyonu ile Nantes'e kiralanacak. İşte sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Mbaye Diagne'nin ardından Galatasaray'da ikinci forvet ayrılığı gerçekleşiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla Zamalek'ten kadrosuna kattığı ancak son dönemde beklentilerin çok altında kalan Mostafa Mohamed, Ligue 1 ekibi Nantes'e gidiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Fransız kulübü ve Sarı-Kırmızılılar'ın Mısırlı forvetin kiralanması konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Alınan bilgilere göre Nantes 1 sezonluk kiralama bedeli olarak Cimbom'a 250 bin Euro ödeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Takvim'in haberine göre; ayrıca sözleşmede 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonun da bulunacağı belirlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Ancak bu opsiyonun zorunlu olmadığı da ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Şu anda Galatasaray'la beraber Avusturya'da kampta olan Mostafa Mohamed'in bugün sağlık kontrolleri için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Sarı-Kırmızılılar kısa süre önce yıldız futbolcunun 4 milyon dolarlık zorunlu satın alma opsiyonunu Zamalek kulübüne ödemiş ve Mohamed'in bonservisini almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1.5 sezonda 58 resmi maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Mohamed 58 karşılaşmada 17 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mohamed, 21 karşılaşmada boy gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Yıldız oyuncu 21 müsabakada 4 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Transfermarkt verilerine göre, Mostafa'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Mohamed, Cimbom'dan yıllık 750 bin euro garanti maaş alıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

28 Kasım 1997 tarihinde Giza'da dünyaya gelen Mostafa Mohamed, kariyerine Zamalek altyapısında başladı. Sırasıyla El Dakhlia, Tanta ve Gaish kulüplerine kiralanan genç forvet, 2021'in şubat ayında 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralandı.

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