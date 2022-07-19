GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları...

Mbaye Diagne'nin ardından Galatasaray'da ikinci forvet ayrılığı gerçekleşiyor.
Mbaye Diagne'nin ardından Galatasaray'da ikinci forvet ayrılığı gerçekleşiyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla Zamalek'ten kadrosuna kattığı ancak son dönemde beklentilerin çok altında kalan Mostafa Mohamed, Ligue 1 ekibi Nantes'e gidiyor.
Fransız kulübü ve Sarı-Kırmızılılar'ın Mısırlı forvetin kiralanması konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre Nantes 1 sezonluk kiralama bedeli olarak Cimbom'a 250 bin Euro ödeyecek.
Takvim'in haberine göre; ayrıca sözleşmede 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonun da bulunacağı belirlendi.
Ancak bu opsiyonun zorunlu olmadığı da ifade edildi.
Şu anda Galatasaray'la beraber Avusturya'da kampta olan Mostafa Mohamed'in bugün sağlık kontrolleri için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar kısa süre önce yıldız futbolcunun 4 milyon dolarlık zorunlu satın alma opsiyonunu Zamalek kulübüne ödemiş ve Mohamed'in bonservisini almıştı.
Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1.5 sezonda 58 resmi maça çıktı.
Mohamed 58 karşılaşmada 17 gol attı.
Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mohamed, 21 karşılaşmada boy gösterdi.
Yıldız oyuncu 21 müsabakada 4 kez fileleri havalandırdı.
Transfermarkt verilerine göre, Mostafa'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro.
Mohamed, Cimbom'dan yıllık 750 bin euro garanti maaş alıyordu.
MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?
28 Kasım 1997 tarihinde Giza'da dünyaya gelen Mostafa Mohamed, kariyerine Zamalek altyapısında başladı. Sırasıyla El Dakhlia, Tanta ve Gaish kulüplerine kiralanan genç forvet, 2021'in şubat ayında 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralandı.