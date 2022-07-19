GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'in İstanbul'a geliş saati belli oldu!

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Galatasaray'ın transferde anlaşma sağladığı golcü futbolcu Haris Seferovic'in bu akşam saat 20.30'da İstanbul'da olacağı bildirildi.

Haris Seferovic, 22 Şubat 1992'de İsviçre'nin Sursee kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Luzern'de başlayan Seferovic, daha sonrasında Grasshoppers'a transfer oldu. Sonrasında sırasıyla bonservisiyle Fiorentina'ya giden İsviçreli golcü; Neuchatel Xamax, Lecce ve Novara'da kiralık olarak forma giydi. 2013'te 3 milyon euro bedelle Real Sociedad'a imza atan golcü oyuncu, 1 yıl sonra da Frankfurt'a 3.2 milyon euro bedelle gitti. Burada 3 yıl forma terleten Seferovic, 2017 yazında Benfica'ya transfer oldu. 5 yıldır Portekiz temsilcisinin formasını giyen 30 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Geçtiğimiz sezon 15 maçta süre alabilen yıldız forvet, 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...