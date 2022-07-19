GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

Bombaları ardı ardına patlatan G.Saray'da gözler on numara transferine çevrildi.
Bombaları ardı ardına patlatan G.Saray'da gözler on numara transferine çevrildi.
Listenin ilk sırasında ise Amine Harit yer alıyor.
Bonservisi Schalke 04'te bulunan Faslı yıldız için görüşmeler devam ediyor.
25 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro'luk teklif sunuldu.
Harit'le yolları ayırmaya sıcak bakan Alman ekibi ise en az 10 milyon euro'luk bir teklif bekliyor.
Marsilya ve Porto'nun peşinde olduğu oyuncunun maaş talebi ise biraz yüksek.
4 milyon euro isteyen Harit için 2 milyon euro gözden çıkartıldı. Harit, son kararını gelecek hafta verecek.
TUDOR İSTİYOR
G.Saray'ın eski hocası Tudor, Marsilya'nın başına geçmişti.
Geçen sezon Fransız ekibinde kiralık oynayan Harit için Tudor da sıcak bakıyor.
Marsilya ise Schalke'yi şu ana kadar ikna edemedi.
AMİNE HARIT KİMDİR?
18 Haziran 1997 doğumlu Amine Harit, ülkesi Fransa'nın Nantes altyapısında futbola başladı.
A takıma kadar yükselmeyi başaran on numara, Temmuz 2017'de Schalke 04'e 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'ya kiralanan Amine Harit, 33 karşılaşmada görev aldı.
5 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran futbolcu, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.