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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig2in yeni sezonunda Okan Buruk ile mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da 10 numara arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isim ise Amine Harit... Eksik halkayı Harit’le tamamlamak isteyen Aslan, Faslı yıldız için Schalke’ye 5 milyon euro önerdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

Bombaları ardı ardına patlatan G.Saray'da gözler on numara transferine çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

Listenin ilk sırasında ise Amine Harit yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

Bonservisi Schalke 04'te bulunan Faslı yıldız için görüşmeler devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

25 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro'luk teklif sunuldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

Harit'le yolları ayırmaya sıcak bakan Alman ekibi ise en az 10 milyon euro'luk bir teklif bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

Marsilya ve Porto'nun peşinde olduğu oyuncunun maaş talebi ise biraz yüksek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

4 milyon euro isteyen Harit için 2 milyon euro gözden çıkartıldı. Harit, son kararını gelecek hafta verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

TUDOR İSTİYOR

G.Saray'ın eski hocası Tudor, Marsilya'nın başına geçmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

Geçen sezon Fransız ekibinde kiralık oynayan Harit için Tudor da sıcak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

Marsilya ise Schalke'yi şu ana kadar ikna edemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

AMİNE HARIT KİMDİR?

18 Haziran 1997 doğumlu Amine Harit, ülkesi Fransa'nın Nantes altyapısında futbola başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

A takıma kadar yükselmeyi başaran on numara, Temmuz 2017'de Schalke 04'e 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

Geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'ya kiralanan Amine Harit, 33 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Amine Harit teklifi belli oldu!

5 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran futbolcu, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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