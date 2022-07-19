Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Haris Seferovic hakkında açıklama!

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampın son günü Çekya ekibi Pardubice ile karşılaştı ve maçtan 0-0 berabere ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"4. maçımız oldu. Çok istediğimiz sonuçlar olmadı ama bu yükleme kampıydı. Önümüzde iki hazırlık maçı daha var. Bu süreçte bize katılacak arkadaşlarımız da olacak. Transferlerimiz devam edecek. Başkanımız ve yönetimimiz çok çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda kadromuzu hazırlayacağız. Transferde çok çalışıyoruz. Kamp boyunca antrenmanklar ve gece saatlerinde yüksek tempo ile çalıştık. Seferovic çok kaliteli ve yüksek seviyede bir oyuncu. Burada hazır hale getireceğiz. Herhangi bir sakatlığı yok. Zaten milli takımda da oynadı. Portekiz'e karşı attığı golle kazanmışlardı."