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GALATASARAY PARDUBICE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray - Pardubice maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor. Galatasaray, 4. hazırlık maçında Pardubice ile karşılaşacak. Aslan'da genç oyuncuların ve yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Peki, Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray - Pardubice maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 16:30
GALATASARAY PARDUBICE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray - Pardubice maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Galatasaray - Pardubice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 4. hazırlık maçı olan Pardubice karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Galatasaray - Pardubice maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Galatasaray - Pardubice mücadelesinin detayları...

GALATASARAY - PARDUBICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Pardubice maçı 19 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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