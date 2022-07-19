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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom, sağ bek Leo Dubois ve orta saha Florian Grillitsch ile piyasa değerini 150 milyon Euro'ya çıkaracak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

Aslan, Sacha Boey'le yolların ayrılacak olması ve Omar Elabdollai'nin formsuzluğu sonrası Leo Dubois'le el sıkışmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

Lyon forması giyen ve 10 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan Fransız oyuncuyu 2.5 milyon euro'ya ikna etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, son derece düşük bir bedelle ligin en kıymetli sağ bekine sahip olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

SAMUEL'İ SOLLADI

Lyon'da kaptanlık yapan ve Fransız Milli Takımı'nda şans bulan Dubois, Süper Lig'de yer alan sağ bekleri solladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

F.Bahçe forması giyen Samuel'in 8 milyon euro'yla zirvede yer aldığı listede ilk sıraya yerleşecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

G.Saray savunmasının en pahalı 2. oyuncusu olacak Dubois, savunmada ise Kim, Nelsson, Szalai ve Ferdi'nin ardından 5. sırada yer alacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

Fransız savunmacı milli takımda 13 kez şans buldu. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da kadroda yer alan 27 yaşındaki oyuncu, milli formayla 2 de asist yapmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

4 yıldır forma giydiği Lyon kariyerinde kaptanlığa kadar yükselen Dubois, 129 kez forma şansı buldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

5 kez ağları sarsan hücumcu bek, 12 de asist yaparak dikkatleri çekti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

GRILLITSCH 16 MİLYON EURO

G.Saray uzun süre sessiz kaldığı transfer döneminde bombaları birer birer patlatarak taraftarlarını heyecanlandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

Dubois'le birlikte flaş bir operasyonla bonservisi elinde olan orta saha Florian Grillitsch'te mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

Son olarak Hoffenheim forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, Transfermarkt değeriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

OLIVEIRA'YI GEÇTİ

Grillitsch'in piyasa değeri 16 milyon euro olarak gözüküyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

Tecrübeli oyuncu, Sergio Oliveira'nın yerine Süper Lig'in en değerli orta sahası olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

18 milyon euro'yla Uğurcan Çakır'ın zirvede yer aldığı listede Kerem Aktürkoğlu'nun ardından en pahalı 3. oyuncu olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

G.Saray'ın 150 milyon euro'yu bulacak piyasa değerinde başı çekecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

Birçok pozisyonda oynayan Grillitsch, kariyerinde 97 kezle en çok ön liberoda şans buldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

4 gol ve 9 asist yaptı. Stoper, merkez orta saha, on numara ve kanatta şans buldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak

Fiorentina, Dortmund ve Arsenal'in ilgilendiği yıldız, bu kulüplerle görüştü.

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