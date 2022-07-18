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Wanyama teklif edildi

Orta saha arayan Galatasaray'a menajerler Victor Wanyama'yı teklif etti. Uzun süreli Premier Lig kariyerinin ardından ABD'ye giden Wanyama'nın MLS kulübü Montreal ile sözleşmesi bu yıl sonunda bitiyor. 31 yaşındaki Kenyalı 6 numara teknik heyetten veto yedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Wanyama teklif edildi
Orta saha arayan Galatasaray'a menajerler Victor Wanyama'yı teklif etti. Uzun süreli Premier Lig kariyerinin ardından ABD'ye giden Wanyama'nın MLS kulübü Montreal ile sözleşmesi bu yıl sonunda bitiyor. 31 yaşındaki Kenyalı 6 numara teknik heyetten veto yedi.
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