Wanyama teklif edildi

Orta saha arayan Galatasaray'a menajerler Victor Wanyama'yı teklif etti. Uzun süreli Premier Lig kariyerinin ardından ABD'ye giden Wanyama'nın MLS kulübü Montreal ile sözleşmesi bu yıl sonunda bitiyor. 31 yaşındaki Kenyalı 6 numara teknik heyetten veto yedi.
Orta saha arayan Galatasaray'a menajerler Victor Wanyama'yı teklif etti. Uzun süreli Premier Lig kariyerinin ardından ABD'ye giden Wanyama'nın MLS kulübü Montreal ile sözleşmesi bu yıl sonunda bitiyor. 31 yaşındaki Kenyalı 6 numara teknik heyetten veto yedi.