Son dakika: Galatasaray Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!

Galatasaray'da MBaye Diagne'nin ayrılığı resmileşti.
Sarı-kırmızılılar Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
DIAGNE PAYLAŞIMI GELDİ
Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da Diagne'ye veda etti. Paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Mbaye Diagne!" ifadelerine yer verildi.
Her şey için teşekkürler Mbaye Diagne! pic.twitter.com/pRXgKTeWjt— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2022
YENİ ADRESİ KARAGÜMRÜK
Galatasaray'dan ayrılan Mbaye Diagne'nin yeni adresi Fatih Karagümrük oldu. Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e Hoş Geldin Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık." ifadelerine yer verildi.
📣Karagümrük'e Hoş Geldin Mbaye Diagne🔴⚫️— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 18, 2022
Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık. pic.twitter.com/rCDjtmjSzx