Son dakika: Galatasaray Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!

Galatasaray'da MBaye Diagne'nin ayrılığı resmileşti.

Sarı-kırmızılılar Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.



KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

DIAGNE PAYLAŞIMI GELDİ

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da Diagne'ye veda etti. Paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Mbaye Diagne!" ifadelerine yer verildi.

YENİ ADRESİ KARAGÜMRÜK

Galatasaray'dan ayrılan Mbaye Diagne'nin yeni adresi Fatih Karagümrük oldu. Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e Hoş Geldin Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık." ifadelerine yer verildi.