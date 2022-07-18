Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!

Son dakika: Galatasaray Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, golcü futbolcu Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshediliğini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi. Cimbom'dan ayrılan yıldız futbolcunun yeni durağı da Fatih Karagümrük oldu. İstanbul ekibi transferi resmen duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:57 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:59
Son dakika: Galatasaray Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!

Galatasaray'da MBaye Diagne'nin ayrılığı resmileşti.

Sarı-kırmızılılar Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

DIAGNE PAYLAŞIMI GELDİ

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da Diagne'ye veda etti. Paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Mbaye Diagne!" ifadelerine yer verildi.

YENİ ADRESİ KARAGÜMRÜK

Galatasaray'dan ayrılan Mbaye Diagne'nin yeni adresi Fatih Karagümrük oldu. Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e Hoş Geldin Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık." ifadelerine yer verildi.

DİĞER
Hakan Ural'ın hayatından tam bir dram çıktı! Herkes babasını tanıyor ama... Yeşilçam'ın güzel yıldızı meğer Hakan Ural'ın annesiymiş...
Çağlar Ökten’in biricik eşi Seda Sayan zayıflamakla kalmadı bir de estetik yaptırdı! Göğüs silikonu, Fransız askısı derken son hali...
F.Bahçe'ye süper golcü! Pazarlıklar başladı
Cimbom savunmacısına kavuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Marcao'dan dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı!
Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!
PlayStation Plus ücretsiz deneme kampanyası başladı!
Steam haftanın en çok satanlar listesi güncellendi!
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom ayrılığı KAP'a bildirdi! Cimbom ayrılığı KAP'a bildirdi! 22:47
Marcao'dan dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı! Marcao'dan dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı! 20:50
Kim Min-Jae'ye bir talipte Premier Lig'den! Kim Min-Jae'ye bir talipte Premier Lig'den! 19:47
Dee Bost'un sözleşmesi uzatıldı Dee Bost'un sözleşmesi uzatıldı 19:37
Beşiktaş'a yıldız futbolcusundan kötü haber! Beşiktaş'a yıldız futbolcusundan kötü haber! 19:32
Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi! Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi! 18:31
Daha Eski
Ordu TFF Futbol Şenliğinde ÜFK rüzgarı esti Ordu TFF Futbol Şenliğinde ÜFK rüzgarı esti 18:17
F.Bahçe'ye süper golcü! Pazarlıklar başladı F.Bahçe'ye süper golcü! Pazarlıklar başladı 18:09
Antalyaspor İsveçli futbolcuyu resmen açıkladı! Antalyaspor İsveçli futbolcuyu resmen açıkladı! 18:06
Cimbom savunmacısına kavuşuyor! Cimbom savunmacısına kavuşuyor! 17:00
Cimbom transferde durmuyor! Yeni hedef Sörloth Cimbom transferde durmuyor! Yeni hedef Sörloth 16:35
Ibrahimovic imzayı attı! Resmen açıklandı Ibrahimovic imzayı attı! Resmen açıklandı 16:09