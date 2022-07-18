Sağa Dubois

Savunmanın sağında eksiği olan G.Saray, Sassuolo'dan Mert Müldür'ün peşindeydi. 8 milyon euro istenmesi üzerine rota Lyon'un sağ beki Leo Dubois'a çevrildi. Fransız ekibinde kaptanlık yapan ve piyasa değeri 10 milyon euro olan 27 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon euro'ya anlaşma yapıldı. Lyon'da ilk 11'deki yerini Gusto'ya kaptıran Dubois, Dünya Kupası'na gitmek için Aslan'a 'evet' dedi. Fransa Milli Takımı'nda zaman zaman kendisine yer bulan tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası öncesinde şans bulacağı bir takıma gitmek istiyordu. Fırsatı değerlendirmek isteyen G.Saray, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncuyu bitirdi.

4 YILDIR LYON'DA

Nantes'ta yetişen Dubois, 2018'de bedelsiz olarak Lyon'a imza attı. Kaptanlığa kadar yükselen tecrübeli oyuncu, 129 maçta şans buldu. 5 gol atan 27 yaşındaki sağ bek, 13 asist yapmayı başardı.