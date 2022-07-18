⚽PARDUBICE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Pardubice - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray çıkacağı 4. hazırlık maçında Pardubice'e karşı mücadele edecek. Yeni sezonda Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezonu 13.lükle kapatmış ve hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu nedenle çalışmalarına daha da ağırlık veren Galatasaray maçının detayları futbolseverle tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Pardubice - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

PARDUBICE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pardubice - Galatasaray maçı 19 Temmuz Salı günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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