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Ortaya Grillitsch

Orta saha arayışlarını sürdüren G.Saray, son olarak Hoffenheim forması giyen Florian Grillitsch'i kadrosuna katıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Ortaya Grillitsch

Orta saha arayışlarını sürdüren G.Saray, son olarak Hoffenheim forması giyen Florian Grillitsch'i kadrosuna katıyor. Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki Avusturyalı oyuncuyla anlaşma sağlandı. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Grillitsch, geçen sezon Hoffenheim'da 17 maça çıktı. 12 maçta stoper olarak şans bulan oyuncu, 5 kez orta sahada oynadı. Birçok bölgede oynaması nedeniyle tercih edilen Grillitsch, daha önce Werder Bremen forması giydi. Avusturya Milli Takımı'nda da düzenli olarak şans bulan 26 yaşındaki oyuncu, 33 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Fiorentina'nın elinden kaptı

Avusturyalı oyuncunun peşinde birçok takım bulunuyordu. Son olarak Fiorentina'yla adı adılan Grillitsch, görüşmelerden sonuç alamadı. G.Saray da imza parası isteğini karşılayarak birçok takımın ilgilendiği oyuncunun transferini bitirdi.

Asıl olarak ön libero pozisyonunda oynayan Grillitsch, birçok mevkide görev yapabiliyor. 26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde stoper, ön libero, orta saha, on numara, kanat ve forvet arkası olarak görev yaptı. 255 karşılaşmada forma giyerek 31 gol, 30 asistle oynadı.

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