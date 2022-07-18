Mohamed'e Nantes talip

Nantes, Mostafa Mohamed için kiralama teklifi sundu. Sarı-kırmızılılar, bu teklifi kabul etmedi. İki takım arasında görüşmeler devam ediyor. Mecburi satın alma opsiyonu olursa anlaşma olma ihtimali yüksek. 2 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro opsiyon ile Mohamed ayrılabilir.
Nantes, Mostafa Mohamed için kiralama teklifi sundu. Sarı-kırmızılılar, bu teklifi kabul etmedi. İki takım arasında görüşmeler devam ediyor. Mecburi satın alma opsiyonu olursa anlaşma olma ihtimali yüksek. 2 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro opsiyon ile Mohamed ayrılabilir.