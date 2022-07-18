GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Eksik mevkilere takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda hedeflenen bölgelerden biri de defans hattı...
Aslan, stoper adaylarını belirledi. İşte detaylar...
Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray'ın stoper adayları içinde en değerli isim olarak Jannik Vestergaard öne çıkıyor.
Victor Nelsson ile Danimarka Milli Takımı'nda birlikte oynaması avantaj olarak görülüyor.
İki ayağını da kullanan oyuncunun Leicester City ile kontratı haziran 2024'te bitiyor.
Jannik Vestergaard için kiralama formülü devrede...
Olympique Lyon ile sözleşmesi sona eren Denayer de listede ön sıralarda.
Ancak oyuncunun istediği yüksek maaş transfere engel oluyor.
Kaan Ayhan'da ise sorun kulübü Sassuolo'nun istediği yüksek bonservis bedeli.
JANNIK VESTERGAARD KİMDİR?
3 Ağustos 1992 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine KB Youth altyapısında başladı.
Sırasıyla Bröndby, Hoffenheim, Werder Bremen, Mönchengladbach, Southampton ve Leicester City formaları giydi.
1.99 cm boyundaki stoperin Almanya pasaportu da bulunuyor.
Danimarka Milli Takımı'nda 35 karşılaşmada görev alan Vestergaard, 2 gol kaydetti.
29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro...