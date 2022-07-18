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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da, transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar stopere takviye yapmak için harekete geçti. Gündemdeki isim, Nelsson'un milli takımdan arkadaşı Jannik Vestergaard... İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:40
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

Eksik mevkilere takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda hedeflenen bölgelerden biri de defans hattı...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

Aslan, stoper adaylarını belirledi. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray'ın stoper adayları içinde en değerli isim olarak Jannik Vestergaard öne çıkıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

Victor Nelsson ile Danimarka Milli Takımı'nda birlikte oynaması avantaj olarak görülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

İki ayağını da kullanan oyuncunun Leicester City ile kontratı haziran 2024'te bitiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

Jannik Vestergaard için kiralama formülü devrede...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

Olympique Lyon ile sözleşmesi sona eren Denayer de listede ön sıralarda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

Ancak oyuncunun istediği yüksek maaş transfere engel oluyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

Kaan Ayhan'da ise sorun kulübü Sassuolo'nun istediği yüksek bonservis bedeli.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

JANNIK VESTERGAARD KİMDİR?

3 Ağustos 1992 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

Profesyonel futbol kariyerine KB Youth altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

Sırasıyla Bröndby, Hoffenheim, Werder Bremen, Mönchengladbach, Southampton ve Leicester City formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

1.99 cm boyundaki stoperin Almanya pasaportu da bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! Jannik Vestergaard...

Danimarka Milli Takımı'nda 35 karşılaşmada görev alan Vestergaard, 2 gol kaydetti.

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