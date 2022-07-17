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Galatasaray'ın da gündemine gelen Okay Yokuşlu'nun yeni adresi belli oldu!

Son dakika transfer haberleri: İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'dan ayrılan Okay Yokuşlu'nun yeni adresi belli oldu. Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Okay Yokuşlu, İngiltere Champioschip takımlarından West Bromwich ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 20:50
Galatasaray'ın da gündemine gelen Okay Yokuşlu'nun yeni adresi belli oldu!

A Milli Takım'ımızın deneyimli oyuncularından Okay Yokuşlu'nun adı transfer döneminde birçok takımla anılıyordu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın da gündeminde olduğu ifade edilmişti.

La Liga ekibi Celta Vigo'dan ayrılmasının ardından boşta kalan 28 yaşındaki futbolcunun yeni durağı belli oldu. Okay, İngiltere Championship takımlarından West Bromwich'e transfer oldu.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, bu transfer gelişmesini Twitter hesabından duyurdu. Romano paylaşımında, Okay'ın sağlık kontrollerini geçmesinin ardından İngiliz ekibine imzayı attığını ifade etti.

İşte o paylaşım;

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