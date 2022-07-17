GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

Gelecek sezon için hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Gelecek sezon için hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveria ile resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok bölgeye daha takviye yapacak.
Buruk'un yardımcıları ve scout ekibi eksik görülen bölgeler için arayışlarını sürdürürken, 48 yaşındaki çalıştırıcı Sigma Olomouc ile oynanan hazırlık maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Transfere devam edeceklerini belirten Okan Buruk, "Herkesin heyecanlandığı yeni bir teknik ekip geldi. Burada pozitif bir hava oluştu. Biz de bu havayı devam ettirmek istiyoruz.
Alacağımız oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Geniş bir kadro kurmak istiyoruz.
Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor. Bu anlamda çabalarımız devam ediyor. Yönetimimiz çok iyi niyetli çalışıyor. Transferler yapacağız.
Bu arada ayrılanlar oluyor. Kamp dönüşü de bu ayrılıklar devam edebilir. Diagne'ye bir teklif gelmişti. Elimizde üç santrfor vardı. Ona çok süre verememiştik. O teklifi değerlendirdi.
Morutan da bizim önemli bir oyuncumuz, bir yatırımımız. Oynamaya ihtiyacı var. Bir sene başka bir yerde oynarsa belki Galatasaray'a güçlü bir şekilde dönecektir. Sivasspor'un bir ilgisi var"
Transfer için görüşmelerimiz devam ediyor. Yakınlaştığımız oyuncular var. İnşallah elimizdeki oyuncular ile gelecek oyuncular iyi bir mozaik oluşturacak" ifadelerini kullandı.
Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önceliklerden biri de forvet transferi.
Avusturya kampından ayrılan Mbaye Diagne'nin Fatih Karagümrük ile anlaşması sonrası bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar forvet transferinde mutlu sona ulaştı.
Cimbom, transferi için bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Haris Seferovic'in transferini bitirdi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
İtalyan gazeteci Rudy Galetti, sarı-kırmızılıların İsviçreli golcüyü satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacağını ve anlaşmanın neredeyse tamamlandığını yazdı.
PAZARTESİ AÇIKLANABİLİR
Galetti ayrıca Galatasaray'ın Seferovic transferini pazartesi günü resmen açıklayabileceğini belirtti.
2017 yılından bu yana Benfica forması giyen Haris Seferovic, kariyerinde çıktığı 421 maçta 124 gol ve 45 asistlik bir performans sergiledi.