Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, golcüsüne kavuşuyor. Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Benfica'da top koşturan İsviçreli golcü Haris Seferovic transferini bitirdi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Galatasaray'ın Seferovic transferinin detaylarını paylaştı. Yıldız futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 09:21
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

Gelecek sezon için hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveria ile resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok bölgeye daha takviye yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

Buruk'un yardımcıları ve scout ekibi eksik görülen bölgeler için arayışlarını sürdürürken, 48 yaşındaki çalıştırıcı Sigma Olomouc ile oynanan hazırlık maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

Transfere devam edeceklerini belirten Okan Buruk, "Herkesin heyecanlandığı yeni bir teknik ekip geldi. Burada pozitif bir hava oluştu. Biz de bu havayı devam ettirmek istiyoruz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

Alacağımız oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Geniş bir kadro kurmak istiyoruz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor. Bu anlamda çabalarımız devam ediyor. Yönetimimiz çok iyi niyetli çalışıyor. Transferler yapacağız.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

Bu arada ayrılanlar oluyor. Kamp dönüşü de bu ayrılıklar devam edebilir. Diagne'ye bir teklif gelmişti. Elimizde üç santrfor vardı. Ona çok süre verememiştik. O teklifi değerlendirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

Morutan da bizim önemli bir oyuncumuz, bir yatırımımız. Oynamaya ihtiyacı var. Bir sene başka bir yerde oynarsa belki Galatasaray'a güçlü bir şekilde dönecektir. Sivasspor'un bir ilgisi var"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

Transfer için görüşmelerimiz devam ediyor. Yakınlaştığımız oyuncular var. İnşallah elimizdeki oyuncular ile gelecek oyuncular iyi bir mozaik oluşturacak" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önceliklerden biri de forvet transferi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

Avusturya kampından ayrılan Mbaye Diagne'nin Fatih Karagümrük ile anlaşması sonrası bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar forvet transferinde mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

Cimbom, transferi için bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Haris Seferovic'in transferini bitirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, sarı-kırmızılıların İsviçreli golcüyü satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacağını ve anlaşmanın neredeyse tamamlandığını yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

PAZARTESİ AÇIKLANABİLİR

Galetti ayrıca Galatasaray'ın Seferovic transferini pazartesi günü resmen açıklayabileceğini belirtti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları

2017 yılından bu yana Benfica forması giyen Haris Seferovic, kariyerinde çıktığı 421 maçta 124 gol ve 45 asistlik bir performans sergiledi.

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