GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Amine Harit sesleri

Avusturya'daki kampta yapılan transfer zirvesi sonrasında girişimleri hızlandıran Galatasaray, 10 numarada 1 numaralı hedefini belirledi.

Cagliari forması giyen Joao Pedro'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı-kırmızılılar, Schalke 04 forması giyen Amine Harit'i listenin başına yazdı.

25 yaşındaki Faslı 10 numara için daha önce de temas kuran sarı-kırmızılı yönetim, yeniden harekete geçme kararı aldı.

Başkanvekili Erden Timur'un bu hafta Schalke 04'le görüşme yapacağı öğrenildi.

KANATLARDA DA OYNUYOR

Alman ekibiyle yapılacak görüşmenin ardından transferin netlik kazanması bekleniyor.

Geçen sezon Marsilya'da kiralık olarak görev yapan Harit, 33 karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Fransız ekibinin bu yıl transferde önceliği olmayan Faslı yıldızın peşinde Porto da bulunuyor.

10 numaranın yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Harit, geçen yıl kiralık oynadığı Marsilya'da 33 maçta 5 kez rakip ağları havalandırdı.