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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlıklarınu Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da yönetim atağa geçti. Okan Buruk'un istediği isimleri kadroya dahil etmek için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda Evander ismi öne çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için önerdiği rakam belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

Karşılaşma sonrası Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, "Özellikle ikinci yarı çok güzel oynadık.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

Oyuncularımı, hocamı, teknik kadroyu, herkesi tebrik ediyorum. Yunus da 1 gol 1 asist yaptı, onu da tebrik ediyorum.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

Aynı zamanda Avrupa'da taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

Transfer çalışmalarıyla ilgili ise Özbek, "Teknik kadroyla beraber çalışıyoruz transfer konusunda. Yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

Giden oyuncularımız olacak, gelen oyuncular olacak. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sezona az kaldı. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

CİMBOM'DAN EVANDER HAMLESİ

Orta sahaya en az 2 takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Midtjylland'da forma giyen Evander'le ilgileniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

Geçtiğimiz hafta 24 yaşındaki oyuncu için temasa geçen sarı-kırmızılılar, 4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

Brezilyalı orta sahaya 10 milyon euro talep eden Danimarka ekibiyle pazarlıklar başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

Transfer sürecini hızlandırmak isteyen yönetim, bu hafta içinde noktayı koymayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

EN VERİMLİ SEZONU

Danimarka ekibi Midtjylland'a 2018 yılında 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Evander merkez orta saha ve 10 numara olarak forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

4 sezondur Danimarka'da oynayan Brezilyalı en verimli sezonunu geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

18 GOL, 9 ASİST

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu sezon dikkat çeken istatistikler ortaya koyan Evander toplamda 48 maçta 18 gol, 9 asistle oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

1.79 boyunda olan ve takımında 10 numaralı formayı giyen Sambacı'nın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

Danimarka kulübünün oyuncu için 8-10 milyon Euro arası bir beklentisi olduğu gelen haberler arasında...

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