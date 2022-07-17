GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup etti.
Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup etti.
Karşılaşma sonrası Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, "Özellikle ikinci yarı çok güzel oynadık.
Oyuncularımı, hocamı, teknik kadroyu, herkesi tebrik ediyorum. Yunus da 1 gol 1 asist yaptı, onu da tebrik ediyorum.
Aynı zamanda Avrupa'da taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Transfer çalışmalarıyla ilgili ise Özbek, "Teknik kadroyla beraber çalışıyoruz transfer konusunda. Yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor.
Giden oyuncularımız olacak, gelen oyuncular olacak. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sezona az kaldı. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz" açıklamasında bulundu.
CİMBOM'DAN EVANDER HAMLESİ
Orta sahaya en az 2 takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Midtjylland'da forma giyen Evander'le ilgileniyordu.
Geçtiğimiz hafta 24 yaşındaki oyuncu için temasa geçen sarı-kırmızılılar, 4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdi.
Brezilyalı orta sahaya 10 milyon euro talep eden Danimarka ekibiyle pazarlıklar başladı.
Transfer sürecini hızlandırmak isteyen yönetim, bu hafta içinde noktayı koymayı planlıyor.
EN VERİMLİ SEZONU
Danimarka ekibi Midtjylland'a 2018 yılında 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Evander merkez orta saha ve 10 numara olarak forma giyiyor.
4 sezondur Danimarka'da oynayan Brezilyalı en verimli sezonunu geçirdi.
18 GOL, 9 ASİST
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu sezon dikkat çeken istatistikler ortaya koyan Evander toplamda 48 maçta 18 gol, 9 asistle oynadı.
1.79 boyunda olan ve takımında 10 numaralı formayı giyen Sambacı'nın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.
Danimarka kulübünün oyuncu için 8-10 milyon Euro arası bir beklentisi olduğu gelen haberler arasında...