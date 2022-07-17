GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Amadou Diawara transferinde sona geldi!

Orta sahaya savunma yönü güçlü bir takviye de planlayan Galatasaray'ın, Roma forması giyen Amadou Diawara'da sona yakın olduğu iddia edildi.
Orta sahaya savunma yönü güçlü bir takviye de planlayan Galatasaray'ın, Roma forması giyen Amadou Diawara'da sona yakın olduğu iddia edildi.
Geçen sezonun son anlarında da gündeme gelen fakat transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki orta saha, satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
6-7 milyon euro civarında bir opsiyon olacağı konuşulanlar arasında...
Başka talipleri de bulunan Diawara için işi sıkı tutan Galatasaray cephesi, oyuncunun işini bu kez bitirme noktasına geldi.
Hatta hafta başında bu transferi açıklamak için yoğun çaba harcandığı dile getirildi.
ROMA'NIN DIAWARA BEKLENTİSİ
Ntvspor'da yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan Diawara, İtalyan ekibinin Portekiz kampına götürülmedi.
Gineli orta sahayı bonservisi ile göndermek isteyen Roma'nın beklentisi 7 milyon Euro seviyesinde.
Yönetim İtalyan ekibi ile görüşerek indirim talep edecek.
Galatasaray, geçen sezon Diawara'nın kiralanması konusunda Roma ile anlaşmaya varmıştı.
Ancak 24 yaşındaki futbolcuyu Türkiye'ye gelmeye ikna edememişti.
Yıldız oyuncu, 2019-2020 sezonunda Napoli'den 21 milyon Euro bedel ile Roma'ya transfer olmuştu.
Amadou Diawara, başkent ekibinde toplam 66 maçta görev aldı.
Diawara 66 karşılaşmada, 2 gol attı.
Ayrıca 2 asistlik performans sergiledi.