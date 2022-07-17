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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Amadou Diawara transferinde sona geldi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'da gündeminde yer alan isim ise Amadou Diawara... Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcunun transferinde sona geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Amadou Diawara transferinde sona geldi!

Orta sahaya savunma yönü güçlü bir takviye de planlayan Galatasaray'ın, Roma forması giyen Amadou Diawara'da sona yakın olduğu iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Amadou Diawara transferinde sona geldi!

Geçen sezonun son anlarında da gündeme gelen fakat transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki orta saha, satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Amadou Diawara transferinde sona geldi!

6-7 milyon euro civarında bir opsiyon olacağı konuşulanlar arasında...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Amadou Diawara transferinde sona geldi!

Başka talipleri de bulunan Diawara için işi sıkı tutan Galatasaray cephesi, oyuncunun işini bu kez bitirme noktasına geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Amadou Diawara transferinde sona geldi!

Hatta hafta başında bu transferi açıklamak için yoğun çaba harcandığı dile getirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Amadou Diawara transferinde sona geldi!

ROMA'NIN DIAWARA BEKLENTİSİ

Ntvspor'da yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan Diawara, İtalyan ekibinin Portekiz kampına götürülmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Amadou Diawara transferinde sona geldi!

Gineli orta sahayı bonservisi ile göndermek isteyen Roma'nın beklentisi 7 milyon Euro seviyesinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Amadou Diawara transferinde sona geldi!

Yönetim İtalyan ekibi ile görüşerek indirim talep edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Amadou Diawara transferinde sona geldi!

Galatasaray, geçen sezon Diawara'nın kiralanması konusunda Roma ile anlaşmaya varmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Amadou Diawara transferinde sona geldi!

Ancak 24 yaşındaki futbolcuyu Türkiye'ye gelmeye ikna edememişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Amadou Diawara transferinde sona geldi!

Yıldız oyuncu, 2019-2020 sezonunda Napoli'den 21 milyon Euro bedel ile Roma'ya transfer olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Amadou Diawara transferinde sona geldi!

Amadou Diawara, başkent ekibinde toplam 66 maçta görev aldı.

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