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Diagne Gümrük’te

Takımdan ayrılması beklenen Mbaye Diagne, bir süredir Fatih Karagümrük'le görüşüyordu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Diagne Gümrük’te
Takımdan ayrılması beklenen Mbaye Diagne, bir süredir Fatih Karagümrük'le görüşüyordu. Senegalli oyuncu, bu görüşmeleri sonlandırmak üzere dün takımın Avusturya kampından ayrıldı. 30 yaşındaki forvet gelecek yıl Karagümrük forması giyecek. 2.4 milyon euro'luk ücretinin yarısını G.Saray ödeyecek. 2019'da Kasımpaşa'dan 13 milyon euro'ya transfer edilen Diagne, Club Brugge ve West Bromwich'te kiralık oynadı. Geride bıraktığımız sezon ise kontratı dondurulan tecrübeli futbolcu, G.Saray'da 61 maçta 26 gol kaydetti.
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