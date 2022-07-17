Aslan nihayet

Avusturya'daki hazırlık kampında oynadığı ilk iki maçı kaybeden Galatasaray, Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 yenerek kendine geldi. Maça as kadroyla başlayan Cimbom, ilk yarıda orta sahada topa daha fazla sahip olmasına rağmen hücumda etkili olamadı. Özellikle kanatları iyi kullanamayan sarıkırmızılılar, ilk devreyi golsüz kapadı. İkinci yarıya etkili başlayan Aslan, 59'da Omar'ın pasında Yunus Akgün ile öne geçti. 66'da Kerem'in pasıyla çizgiye inen Yunus, Gomis'i gördü: 2-0.

OLIVEIRA'DAN ETKİLİ PASLAR

Yeni transfer Sergio Oliveira, Galatasaray'da ilk maçına çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, Porto'dan transfer edilen 30 yaşındaki Portekizli futbolcuyu, Sigma Olomouc maçında ilk 11'de sahaya sürdü. Orta sahada görev yapan Portekizli futbolcu, karşılaşmada etkili ara paslarıyla dikkati çekti. Hafif rahatsızlığı olan bir diğer yeni transfer Abdülkerim Bardakcı ise maç kadrosunda yer almadı.

SALI GÜNÜ PARDUBICE

Kamptaki hazırlık maçlarında Sturm Graz'a (2-1) ve MOL Fehervar takımına (1-0) yenilen, Sigma Olomouc galibiyetiyle moral bulan Cimbom, kamptaki son hazırlık maçını ise 19 Temmuz Salı günü TSİ 19.00'da Çekya ekibi Pardubice ile yapacak.