Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Galatasaray, adı ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan William Carvalho'yu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, Portekizli orta saha oyuncusunun transferi için girişimlerini sürdürürken, Carvalho ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 16:12
Mert Kılıç
TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

Dursun Özbek'in başkanlık seçimini kazanmasının ardından takımın başına Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira transferlerini resmiyete kavuşturan Cimbom, eksik görülen diğer bölgeleri de güçlendirecek.

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

Konuyla ilgili Mol Vidi ile oynanan hazırlık maçının ardından konuşan Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

Buruk, "Marcao ayrıldı, oraya transfer yapacağız.

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

Ön tarafa, orta sahaya transfer yapacağız.

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

Birçok mevkiye transfer yapmamız gerekiyor.

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

Eksikliklerimizi net bir şekilde görüyoruz. Bu anlamda çaba sarf ediyoruz."

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

En kısa zamanda da bize doğrudan katkı sağlayacak oyuncuları buraya getireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

Birçok oyuncuyla temas halinde olan Galatasaray'ın önceliklerden biri de orta saha transferi...

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

İlk olarak orta sahaya Sergio Oliveria'yı transfer eden Aslan, Real Betis forması giyen William Carvalho'yu da gündemine almıştı.

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı ve yönetimin Real Betis ile bonservis bedeli konusunda görüştüğü belirtilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

William Carvalho'nun Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak edilirken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

LYON'A TAKAS TEKLİFİ

AS, Olympique Lyon'dan Houssem Aouar'ı isteyen Real Betis'in, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için 10 milyon Euro'yu aşan bir bonservis bedeli önereceğini ve William Carvalho'yu takasta kullanacağını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Portekizli orta saha oyuncusunun adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

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