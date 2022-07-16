TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Takasta kullanılacak

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Dursun Özbek'in başkanlık seçimini kazanmasının ardından takımın başına Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.
Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira transferlerini resmiyete kavuşturan Cimbom, eksik görülen diğer bölgeleri de güçlendirecek.
Konuyla ilgili Mol Vidi ile oynanan hazırlık maçının ardından konuşan Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Buruk, "Marcao ayrıldı, oraya transfer yapacağız.
Ön tarafa, orta sahaya transfer yapacağız.
Birçok mevkiye transfer yapmamız gerekiyor.
Eksikliklerimizi net bir şekilde görüyoruz. Bu anlamda çaba sarf ediyoruz."
En kısa zamanda da bize doğrudan katkı sağlayacak oyuncuları buraya getireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Birçok oyuncuyla temas halinde olan Galatasaray'ın önceliklerden biri de orta saha transferi...
İlk olarak orta sahaya Sergio Oliveria'yı transfer eden Aslan, Real Betis forması giyen William Carvalho'yu da gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı ve yönetimin Real Betis ile bonservis bedeli konusunda görüştüğü belirtilmişti.
William Carvalho'nun Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak edilirken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
LYON'A TAKAS TEKLİFİ
AS, Olympique Lyon'dan Houssem Aouar'ı isteyen Real Betis'in, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için 10 milyon Euro'yu aşan bir bonservis bedeli önereceğini ve William Carvalho'yu takasta kullanacağını yazdı.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Portekizli orta saha oyuncusunun adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.