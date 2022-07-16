TRANSFER HABERLERİ - Olimpiu Morutan Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon başında Rumen ekibi FCSB'den Galatasaray'a transfer olan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarla yol ayrımına geldi.

A Spor'un haberine göre; Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

Kırmızı-beyazlı ekibin Morutan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

ÇALIMBAY MORUTAN'I DOĞRULAMIŞTI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da Olimpiu Morutan transferiyle ilgili olarak "Başkanımız uğraşıyor. Olabilirse iyi olur. Verdiğimiz isimlerden bir tanesi. Gerçekten iyi bir oyuncu. Belki istediği şansı orada bulamamıştır. Türkiye'ye uyum sağlayamamıştır. Bizde olabilir. Avrupa kupası da oynayacak. Onun için çok çok önemli. Galatasaray'a çok kuvvetli şekilde geri dönmek isteyecektir. Bizim orası bir fırsat olabilir. Neticede bu Galatasaray'a, Morutan'ın düşüncesine bağlı" ifadelerini kullanmıştı.