Sion da peşinde

Galatasaray'ın forvet adaylarından birisi olan Mario Balotelli için flaş bir açıklama geldi. İsviçre Ligi ekibi Sion'un Başkanı Christian Constantin, "Haberler doğru, Mario Balotelli ile haftalardır görüşüyoruz" dedi. Haberlerin gizli kalması için uğraştıklarını ifade eden Constantin, "Gizli kalması için uğraştık ama bilgi İtalya'da ortaya çıktı. Transferde şansımızı tahmin etmek imkansız" ifadelerini kullandı.

KREDİ KARTINA TEK ÇEKİM!

Forvet görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın Balotelli için yaptığı teklif de ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin, Adana Demirspor'a Diagne ve para önerdiği öğrenildi. Buna karşılık Başkan Murat Sancak, 4 milyon euro'da ısrarlı... Sancak yaptığı açıklamada, "Balotelli'yi almak isteyen 4.000.000€'yu nakit veya kredi kartı tek çekim yatırır ve alır" diye konuştu.