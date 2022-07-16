GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mbaye Diagne Galatasaray kampından ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Mbaye Diagne, konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

AVUSTURYA KAMPINDAN AYRILDI

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda santrfor hattına yeni bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'da geldiği dönemden bu yana istediği performansı sergileyemeyen Mbaye Diagne'nin geleceği belli oldu. Diagne, VavaCars Fatih Karagümrük ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampından ayrılan Diagne, Karagümrük ile resmi sözleşme imzalayacak. Galatasaray ile bir yıllık sözleşmesi kalan Senegalli santrfor, bu anlaşmayla birlikte Galatasaray macerasını da sonlandırmış oldu.

KARAGÜMRÜK YOLCUSU

Avusturya kampından ayrılan Senegalli Forvet oyuncusu Diagne, Fatih Karagümrük ile yeni sözleşme imzalayacak.