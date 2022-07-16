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GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün: Şampiyon olmak istiyoruz

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, “Galatasaray formasıyla yeniden sahada olduğum için yeniden bu formayı giydiğim için ve gol attığım için çok mutluyum. İnşallah Galatasaray’a çok katkı sağlamak istiyorum, şampiyon olmak istiyorum, istiyoruz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 01:34
GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün: Şampiyon olmak istiyoruz

Galatasaray'ın Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı futbolcu Yunus Akgün, "Kazandığımız için çok mutluyuz. İlk iki maç istediğimiz sonuçları alamamıştık. Çok zor ve ağır idmanlar yapıyoruz. Sezon başları çok zor antrenmanlar oluyor. Bu maçlar bizim için test tabi ki. Galatasaray her zaman kazanmak için sahada olur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Okan hocamızla, ekibiyle de camiamızdaki İlk galibiyetimizi aldık, hayırlı olsun. İnşallah nice nice galibiyetler alırız. Galatasaray formasıyla yeniden sahada olduğum için yeniden bu formayı giydiğim için ve gol attığım için çok mutluyum. İnşallah Galatasaray'a çok katkı sağlamak istiyorum, şampiyon olmak istiyorum, istiyoruz. Çok daha iyi bir Galatasaray olacak inşallah. Yavaş yavaş kondisyonumuz oturacak yerine ve daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"GEÇEN SENEKİ PERFORMANSIMIN ÜSTÜNE ÇIKMAK İSTİYORUM"

Kariyer hedefleri hakkında da konuşan Akgün, "Şu an bir hedef koymadım ama tabi ki hedeflerim var. Şu anda sadece tek odağım kendimi bir an önce yukarıya çekmek ve Galatasaray'a katkı sağlamak. Geçen seneki performansımın üstüne çıkmak istiyorum" açıklamasında bulundu.
Serbest vuruşlarda iddialı olup olmadığı ile ilgili gelen soruya ise Yunus Akgün, "Biz Kerem ile zaten arkadaşlığımız çok iyi. Geçen maçta da yorgun olduğum için birbirimizle konuşmuştuk. Kim daha kendini uygun görürse o vuruyor. Bazen ben vuracağım, bazen kerem vuracak" şeklinde konuştu.
Yeni transfer Oliveira hakkında da konuşan Yunus Akgün, "Çok tecrübeli bir oyuncu, bize çok yardımcı oluyor. Her zaman konuşuyuz. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bence bugün performansı gayet iyiydi. İlk maçı, yeni geldi. Daha da alışacağız birbirimize. Daha güzel sonuçlar alacağız inşallah" dedi.

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ İNŞALLAH"

Geçen sezonu unutturmak istediklerini belirten Yunus, "İstemediğimiz bir sezondu. Galatasaray her zaman sahaya kazanmak için çıkar, şampiyonluk için çıkar. Bize her zaman destek olsun taraftarlarımız ve destek olmayı bırakmasınlar. Lig maçlarında her zaman yanımızda olsunlar. Stadı dolduralım, bu sene şampiyon olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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