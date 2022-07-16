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GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Teknik kadroyla beraber çalışıyoruz transfer konusunda. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 01:36
GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, "Özellikle ikinci yarı çok güzel oynadık. Oyuncularımı, hocamı, teknik kadroyu, herkesi tebrik ediyorum. Yunus da 1 gol 1 asist yaptı, onu da tebrik ediyorum. Aynı zamanda Avrupa'da taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili ise Özbek, "Teknik kadroyla beraber çalışıyoruz transfer konusunda. Yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Giden oyuncularımız olacak, gelen oyuncular olacak. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sezona az kaldı. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

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