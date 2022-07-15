Metz yüksek gelir bekliyor

Defansif bir orta saha transfer etmek isteyen Galatasaray'ın, Metz forması giyen Baboucar Traore'yle ilgilendiği öne sürüldü. Alman ve İtalyan kulüplerinin de Metzli oyuncuyu yakından izlediği belirtiliyor.
Defansif bir orta saha transfer etmek isteyen Galatasaray'ın, Metz forması giyen Baboucar Traore'yle ilgilendiği öne sürüldü. Alman ve İtalyan kulüplerinin de Metzli oyuncuyu yakından izlediği belirtiliyor. Ancak alınan bilgiye göre Fransız kulübü, Mali 20 yaşındaki oyuncuyu bırakmak için en az 15 milyon euro bekliyor. Traore, Sarr gibi Metz'de büyük bir umut olarak görülüyor.