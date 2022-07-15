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Metz yüksek gelir bekliyor

Defansif bir orta saha transfer etmek isteyen Galatasaray'ın, Metz forması giyen Baboucar Traore'yle ilgilendiği öne sürüldü. Alman ve İtalyan kulüplerinin de Metzli oyuncuyu yakından izlediği belirtiliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Metz yüksek gelir bekliyor
Defansif bir orta saha transfer etmek isteyen Galatasaray'ın, Metz forması giyen Baboucar Traore'yle ilgilendiği öne sürüldü. Alman ve İtalyan kulüplerinin de Metzli oyuncuyu yakından izlediği belirtiliyor. Ancak alınan bilgiye göre Fransız kulübü, Mali 20 yaşındaki oyuncuyu bırakmak için en az 15 milyon euro bekliyor. Traore, Sarr gibi Metz'de büyük bir umut olarak görülüyor.
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