Haberler Galatasaray Kopenhag teklif yapacak

Kopenhag teklif yapacak

Olimpiu Morutan, Okan Buruk'un planları arasında yer almazken Rumen basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Rumenler, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın genç yıldızı istediğini ve kısa bir süre içinde Galatasaray'a resmi teklifini ileteceğini yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Kopenhag teklif yapacak
Olimpiu Morutan, Okan Buruk'un planları arasında yer almazken Rumen basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Rumenler, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın genç yıldızı istediğini ve kısa bir süre içinde Galatasaray'a resmi teklifini ileteceğini yazdı. Kopenhang'ın daha önce de Morutan'ı düşündüğü hatırlatıldı.
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