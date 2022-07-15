Kopenhag teklif yapacak

Olimpiu Morutan, Okan Buruk'un planları arasında yer almazken Rumen basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Rumenler, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın genç yıldızı istediğini ve kısa bir süre içinde Galatasaray'a resmi teklifini ileteceğini yazdı.
Olimpiu Morutan, Okan Buruk'un planları arasında yer almazken Rumen basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Rumenler, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın genç yıldızı istediğini ve kısa bir süre içinde Galatasaray'a resmi teklifini ileteceğini yazdı. Kopenhang'ın daha önce de Morutan'ı düşündüğü hatırlatıldı.