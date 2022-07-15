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Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira'dan şampiyonluk sözleri! "Şampiyonluk için geldim"

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor... Galatasaray'ı tercih etme sebebini söyleyen Sergio Oliveira: "Galatasaray'ı şampiyonluklar kazanmak için tercih ettim." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 10:50 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 11:44
Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira'dan şampiyonluk sözleri! "Şampiyonluk için geldim"

G.Saray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor...

Avusturya kampında basın mensuplarına konuşan Oliveira'dan satır başlıkları

Sergio Oliveira: "Futbolda geçmiş önemli değildir. Önemli olan bugündür. Takım olarak çok çalışmamız gerekiyor. Bugüne odaklanmak gerekiyor"

"Öncelikle fiziksel yapıya odaklanmalıyız. 8 numarada daha rahatım ancak nerede yardımcı olmam gerekiyorsa elimden geleni yapmaya hazırım. Galatasaray'ı şampiyonluklar yaşamak için tercih ettim."

"27 numaralı formayı giyeceğim, çünkü benim numaram.

Sergio Oliveira: "Galatasaray'a geldiğim için memnunum. Herkese çok teşekkür ederim. beni çok sıcak karşıladılar. Kendimize güveniyoruz. Bazı şeyleri önümüzdeki dönemde kutlayabiliriz. Ama tabii ki kendimizi zorlamalıyız."

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