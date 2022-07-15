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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti

Önümüzdeki sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sturm Graz ve Mol Fehervar ile 2 hazırlık maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takım bu maçları kaybederken, gol dahi atamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Victor Nelsson ve Patrick van Aanholt dışında Fatih Terim döneminde alınan diğer futbolculara sıcak bakmadığı öğrenildi. 48 yaşındaki çalıştırıcının yönetime bu konuda rapor verdiği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti

Okan Buruk'un iki hazırlık karşılaşmasının ardından takımdan gönderilecek isimlerle ilgili büyük oranda karar verdiği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti

Tecrübeli hocanın üstünü çizdiği futbolcular arasında, geçtiğimiz sezon transfer edilen isimlerin ağırlıkta olması dikkatleri çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti

Alınan bilgilere Buruk, geçen sezon Fatih Terim'in isteğiyle kadroda dahil edilen isimlerden Morutan, Cicaldau, Boey ve Aytaç Kara'yı kesin olarak takımda istemiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti

Takvim'in haberine göre genç hoca ayrıca yine Terim'in isteğiyle alınan isimlerden Berkan ve Barış Alper'i da yeni sezonda 11'de oynatmayı düşünmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti

Bunun dışında Terim'in takımda sürekli yer verdiği isimlerden biri olan Ömer Bayram'la da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Mostafa Mohamed'in de satılması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti

Galatasaray oynadığı 2 hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti

Peki geçen sezon bu isimler kaç maçta forma giydi?

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti

MORUTAN

26 maçta görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti

CICALDAU
32 maçta sahaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti

BOEY
13 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti

ÖMER BAYRAM

30 yaşındaki futbolcu 21 maçta görev aldı.



GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti

BARIŞ ALPER

Barış Alper 17 karşılaşmada görev aldı.

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