GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan dev neşter! Fatih Terim getirmişti

Okan Buruk'un iki hazırlık karşılaşmasının ardından takımdan gönderilecek isimlerle ilgili büyük oranda karar verdiği belirtiliyor.
Okan Buruk'un iki hazırlık karşılaşmasının ardından takımdan gönderilecek isimlerle ilgili büyük oranda karar verdiği belirtiliyor.
Tecrübeli hocanın üstünü çizdiği futbolcular arasında, geçtiğimiz sezon transfer edilen isimlerin ağırlıkta olması dikkatleri çekiyor.
Alınan bilgilere Buruk, geçen sezon Fatih Terim'in isteğiyle kadroda dahil edilen isimlerden Morutan, Cicaldau, Boey ve Aytaç Kara'yı kesin olarak takımda istemiyor.