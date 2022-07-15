GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara kampa götürülmedi

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.
Sarı kırmızılılarda orta saha arayışı sürüyor.
Cimbom, son olarak Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.
Sarı kırmızılılarda orta saha arayışı sürüyor.
Cimbom, son olarak Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmıştı.
Aslan, bu bölgeye bir transfer daha yapacak.
Bu doğrultuda Galatasaray, Amadou Diawara'yı yeniden gündemine aldı.
Sarı-kırmızılılar, Roma'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için temaslarını sıklaştırdı.
Roma'nın Diawara beklentisi
Ntvspor'da yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan Diawara, İtalyan ekibinin Portekiz kampına götürülmedi.
Gineli orta sahayı bonservisi ile göndermek isteyen Roma'nın beklentisi 7 milyon Euro seviyesinde.
Yönetim İtalyan ekibi ile görüşerek indirim talep edecek.
Galatasaray, geçen sezon Diawara'nın kiralanması konusunda Roma ile anlaşmaya varmıştı.
Ancak 24 yaşındaki futbolcuyu Türkiye'ye gelmeye ikna edememişti.
Yıldız oyuncu, 2019-2020 sezonunda Napoli'den 21 milyon Euro bedel ile Roma'ya transfer olmuştu.
Amadou Diawara, başkent ekibinde toplam 66 maçta görev aldı.
Diawara 66 karşılaşmada, 2 gol attı.
Ayrıca 2 asistlik performans sergiledi.