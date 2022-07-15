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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara kampa götürülmedi

Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon transferlerini kampa yetiştirmek isteyen sarı kırmızılı ekip yoğun mesai harcıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kampa katılarak transferler çalışmalarına destek sağlıyor. Son olarak Galatasaray ile ismi geçen Amodou Diawara'da flaş bir gelişme yaşandı. Roma, Gineli orta saha oyuncusunu sezon öncesi kampına almayarak yeni sezon kadro planlamasında düşünmediğinin mesajını verdi. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 16:51 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 16:52
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara kampa götürülmedi

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara kampa götürülmedi

Sarı kırmızılılarda orta saha arayışı sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara kampa götürülmedi

Cimbom, son olarak Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara kampa götürülmedi

Aslan, bu bölgeye bir transfer daha yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara kampa götürülmedi

Bu doğrultuda Galatasaray, Amadou Diawara'yı yeniden gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara kampa götürülmedi

Sarı-kırmızılılar, Roma'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için temaslarını sıklaştırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara kampa götürülmedi

Roma'nın Diawara beklentisi

Ntvspor'da yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan Diawara, İtalyan ekibinin Portekiz kampına götürülmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara kampa götürülmedi

Gineli orta sahayı bonservisi ile göndermek isteyen Roma'nın beklentisi 7 milyon Euro seviyesinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara kampa götürülmedi

Yönetim İtalyan ekibi ile görüşerek indirim talep edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara kampa götürülmedi

Galatasaray, geçen sezon Diawara'nın kiralanması konusunda Roma ile anlaşmaya varmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara kampa götürülmedi

Ancak 24 yaşındaki futbolcuyu Türkiye'ye gelmeye ikna edememişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara kampa götürülmedi

Yıldız oyuncu, 2019-2020 sezonunda Napoli'den 21 milyon Euro bedel ile Roma'ya transfer olmuştu.

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