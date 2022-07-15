Galatasaray okul gibiydi

İspanya'ya yelken açan Marcao, Sevilla'da tarih yazmak istediğini söyledi. Yıldız savunmacı, "Her zaman takım arkadaşlarımla savaşacağım. Savunmanın iki tarafında da oynayabilirim ama sol taraf benim için daha iyi. Türkiye'de savunmanın önünde de oynadım. Orada çok şey öğrendim" açıklamasını yaptı.
İspanya'ya yelken açan Marcao, Sevilla'da tarih yazmak istediğini söyledi. Yıldız savunmacı, "Her zaman takım arkadaşlarımla savaşacağım. Savunmanın iki tarafında da oynayabilirim ama sol taraf benim için daha iyi. Türkiye'de savunmanın önünde de oynadım. Orada çok şey öğrendim" açıklamasını yaptı.