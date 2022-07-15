Fredrik Midtsjö yeşil ışık yaktı

Orta saha arayan sarı- kırmızılıların AZ'de oynayan Fredrik Midtsjö'yü istediği haberi yapıldı. Norveçli orta sahada yaptığı açıklamada, "Hırslıyım ve bir gün mutlak bir üst düzey ligde oynamak isterim. AZ'de mutluyum. Ama şimdi 28 yaşındayım. Geleceğimi düşünmeliyim" dedi ve transfere yeşil ışık yaktı.
Orta saha arayan sarı- kırmızılıların AZ'de oynayan Fredrik Midtsjö'yü istediği haberi yapıldı. Norveçli orta sahada yaptığı açıklamada, "Hırslıyım ve bir gün mutlak bir üst düzey ligde oynamak isterim. AZ'de mutluyum. Ama şimdi 28 yaşındayım. Geleceğimi düşünmeliyim" dedi ve transfere yeşil ışık yaktı.