GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Galatasaray, 1 Temmuz'da Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.
Galatasaray, 1 Temmuz'da Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.
Bunun üzerine golcü futbolcuyu bir süredir takip eden Toulouse harekete geçti.
Sarıkırmızılı ekip, Mohamed için 10 milyon euro fiyat çekerken Fransız yöneticilerin, rakamı 7 milyon euro'ya çekmek için görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.
Geçtiğimiz yaz Mostafa ile Lyon, Bordeaux ve Atalanta yakından ilgilenmiş, sezon başında sağlık kontrolünden geçmesine karşın Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmemişti.
Toulouse'un da oldukça istekli olduğu belirtiliyor.
Fransa'da oynamaya sıcak bakan Mostafa Mohamed'in de ayrılmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında...
Transfer gerçekleşirse Galatasaray da Benfica'dan Haris Seferovic için temaslara başlayacak.
Toulouse bonservisiyle olmazsa Mostafa Mohamed'i kiralamak istiyor.
Almanya'dan Schalke ve bazı İspanyol kulüplerin de devrede olduğu belirtiliyor.
MOSTAFA MOHAMED'İN BONSERVİSİ ALINDI
Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.
Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.
Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.
PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON
24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi.
Bin 610 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre, Mostafa'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro.
Mohamed, yıllık 750 bin euro garanti maaş alıyordu.
MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?
28 Kasım 1997 tarihinde Giza'da dünyaya gelen Mostafa Mohamed, kariyerine Zamalek altyapısında başladı.
Sırasıyla El Dakhlia, Tanta ve Gaish kulüplerine kiralanan genç forvet, 2021'in şubat ayında 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralandı.