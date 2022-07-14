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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk yönetiminde yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da yıldız futbolculara talipler artıyor. Fransız ekibi Toulouse, Galatasaray'ın tapusunu etti aldığı Mostafa Mohamed'e talip oldu. Cimbom 10 milyon euro fiyat çekerken pazarlıklar devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Galatasaray, 1 Temmuz'da Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Bunun üzerine golcü futbolcuyu bir süredir takip eden Toulouse harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Sarıkırmızılı ekip, Mohamed için 10 milyon euro fiyat çekerken Fransız yöneticilerin, rakamı 7 milyon euro'ya çekmek için görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Geçtiğimiz yaz Mostafa ile Lyon, Bordeaux ve Atalanta yakından ilgilenmiş, sezon başında sağlık kontrolünden geçmesine karşın Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Toulouse'un da oldukça istekli olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Fransa'da oynamaya sıcak bakan Mostafa Mohamed'in de ayrılmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Transfer gerçekleşirse Galatasaray da Benfica'dan Haris Seferovic için temaslara başlayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Toulouse bonservisiyle olmazsa Mostafa Mohamed'i kiralamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Almanya'dan Schalke ve bazı İspanyol kulüplerin de devrede olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

MOSTAFA MOHAMED'İN BONSERVİSİ ALINDI

Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON

24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Bin 610 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Transfermarkt verilerine göre, Mostafa'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Mohamed, yıllık 750 bin euro garanti maaş alıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

28 Kasım 1997 tarihinde Giza'da dünyaya gelen Mostafa Mohamed, kariyerine Zamalek altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam

Sırasıyla El Dakhlia, Tanta ve Gaish kulüplerine kiralanan genç forvet, 2021'in şubat ayında 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralandı.

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