Galatasaraylı Mbaye Diagne'den flaş sözler! "Türkiye'nin en iyisiyim"

"BAŞKA İNSANLARA YARDIMCI OLMAK BENİM İÇİN BİR GÖREV"

Senegal'deki insanlara yardım ettiğini ve bunun gerekli olduğunu düşündüğünü kaydeden Diagne, "Ben yokluktan gelen bir ailede büyüdüm. Zengin olmayan bir ailede büyüdüm. Kötü zamanlar da geçirdim ancak Allah bu konuda bana her zaman için yardım etti. Dakar'da herkese sorabilirsiniz, ailesi olmayan, annesi veya babası olmayan çocuklara her zaman yardım etmeye çalşırım. Bu benim hayatımın amacı gibi ve hayatımın sonuna kadar da bunu yapmak istiyorum. Çocukken, daha gençken Allah'a her zaman için dua ederdim, bana bu konuda yardımcı olması ve benim de insanlara yardımcı olmam için. Zaten bu nedenden dolayı da genç yaşta ailemin yanından ayrıldım. Senegal'in dışına çalışmaya gittim ve şimdi başka insanlar da her zaman benden yardım istedikleri zaman, bilet olsun, başka bir şey olsun her zaman yardımcı olmaya çalışırım ki onlar da hayatlarını kazansın, yeni bir hayat kursunlar. Ben bu konuda hiçbir şey yapmadan duramam. Başka insanlara yardımcı olmak benim için bir görev" ifadelerini kullandı.