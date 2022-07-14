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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılarda, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Aslan'da geride bıraktığımız sezon beklentilerin uzağında kalan Aytaç Kara ve Emre Kılınç'a Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 08:22
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

Sarı-kırmızılılar orta saha takviyesine yoğunlaşmış durumda...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

Bu arada teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

Birçok oyuncusuyla vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda iki isme ise sürpriz bir talip çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

Galatasaraylı Emre Kılınç ve Aytaç Kara'yı, Demir Grup Sivasspor istiyor. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gözü transferlerde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

Özellikle kanat pozisyonları ve orta saha için takıma seviye atlatacak isimler üzerine yoğunlaşan Yiğidolar, rotasını Galatasaray'a çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

Kırmızı-beyazlı kurmaylar, Cimbom'da durumları belirsiz olan Emre Kılınç ve Aytaç Kara'nın transferi için bastırıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Sözleşmeleri 2024'te bitecek iki oyuncuyla ilgili teknik direktör Okan Buruk'un kesin kararları beklenirken, satın alma opsiyonlu kiralık formülünün masada olduğu görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

27 yaşındaki Kılınç, 2 sezon önce 31 maçta 9 gol, 7 asistle en parlak dönemini geçirdiği Sivasspor'dan Galatasaray'a geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

Geçen sezon Cimbom'da 37 maçta 5 gol, 3 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

Kariyerine Boluspor altyapısında başlayan Emre Kılınç'ın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...

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