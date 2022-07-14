GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Harit için yeni hamle

Sergio Oliveira'yı alan Galatasaray transferde yeniden online oldu.
Sergio Oliveira'yı alan Galatasaray transferde yeniden online oldu.
Bir süredir görüşülen oyunculardan istediği cevabı alamayan sarı- kırmızılı ekip ortaya çıkan yüksek rakamlar nedeniyle Joao Pedro transferinden de vazgeçti.
Alternatif isimleri kovalamaya başlayan Cimbom'da Ayoze Perez'den sonra eski gözde Amine Harit de yine gündemde...
Galatasaray yönetiminin, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği vurgulandı.
Cimbom'un şartları görüşmek için Alman ekibinden randevu talep ettiği bildirildi.
Öte yandan Foot Mercato'ya göre, Galatasaray transferde yalnız da değil.
Fransız basınına göre Cimbom Faslı on numarayı almak için Porto ve Marsilya ile rekabet etmek zorunda...
ISRAR EDİYOR
Marsilya'nın başkanı Longori'nin, Amine Harit'i yeniden kadroda görmek istediği vurgulandı.
Porto Teknik Direktörü Conceicao'nun da Rennes döneminden yakından tanıdığı 25 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olduğu kaydedildi.
Başarılı futbolcu geçen sezon toplamda 33 maça çıktı, 5 gol attı.
Takımına 4 asistlik katkı sağlayan yıldız isim dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
8 MİLYON EURO'YA ALDI
Transfermarkt değeri 10 milyon euro olan Amine Harit'in Schalke 04 ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
Alman ekibi, Faslı on numarayı Nantes'tan 8 milyon euro'ya almıştı.