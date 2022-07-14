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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Harit için yeni hamle

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Orta sahaya yeni bir maestro arayan sarı kırmızılılar, bonservisi Schalke’de bulunan Faslı oyuncu Amine Harit için harekete geçti. G.Saray, Amine Harit için Porto ve Marsilya ile yarışıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Harit için yeni hamle

Sergio Oliveira'yı alan Galatasaray transferde yeniden online oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Harit için yeni hamle

Bir süredir görüşülen oyunculardan istediği cevabı alamayan sarı- kırmızılı ekip ortaya çıkan yüksek rakamlar nedeniyle Joao Pedro transferinden de vazgeçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Harit için yeni hamle

Alternatif isimleri kovalamaya başlayan Cimbom'da Ayoze Perez'den sonra eski gözde Amine Harit de yine gündemde...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Harit için yeni hamle

Galatasaray yönetiminin, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Harit için yeni hamle

Cimbom'un şartları görüşmek için Alman ekibinden randevu talep ettiği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Harit için yeni hamle

Öte yandan Foot Mercato'ya göre, Galatasaray transferde yalnız da değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Harit için yeni hamle

Fransız basınına göre Cimbom Faslı on numarayı almak için Porto ve Marsilya ile rekabet etmek zorunda...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Harit için yeni hamle

ISRAR EDİYOR

Marsilya'nın başkanı Longori'nin, Amine Harit'i yeniden kadroda görmek istediği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Harit için yeni hamle

Porto Teknik Direktörü Conceicao'nun da Rennes döneminden yakından tanıdığı 25 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Harit için yeni hamle

Başarılı futbolcu geçen sezon toplamda 33 maça çıktı, 5 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Harit için yeni hamle

Takımına 4 asistlik katkı sağlayan yıldız isim dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Harit için yeni hamle

Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Harit'in Marsilya'ya sıcak baktığı ancak henüz istediği teklife kavuşamadığı ifade edildi.

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