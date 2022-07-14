Haberler Galatasaray Galatasaray Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray hazırlık maçı canlı

Galatasaray Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray hazırlık maçı canlı

2021-2022 sezonunda ligi 13. sırada tamamlayan Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığında yeni hocası Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor. Avusturya kampında olan Galatasaray, Sturm Graz ve Mol Fehervar'a kaybetti. Galatasaray 3. hazırlık maçında Sigma Olomouc ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, alatasaray Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 11:00
Galatasaray Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray hazırlık maçı canlı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 3. hazırlık maçı olan Sigma Olomouc karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Sigma Olomouc - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Sigma Olomouc - Galatasaray mücadelesinin detayları...

SIGMA OLOMOUC - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sigma Olomouc - Galatasaray maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Sigma Olomouc maçını canlı takip etmek için tıklayınız

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