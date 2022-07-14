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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom günü tek idmanla bitirdi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü tek antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar savunma ve hücum organizasyonları üzerine çalıştı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 15:23
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom günü tek idmanla bitirdi!

Yeni sezon öncesinde yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında bulunan Galatasaray, günü tek antrenmanla tamamladı. Dün oynanan MOL Fehervar karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular günü rejenerasyon çalışmaları yaparken; diğer futbolcular, antrenmana dinamik ısınmayla başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde savunma ve hücum organizasyonları üzerine çalışan sarı-kırmızılılar, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale oyun oynadı. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi.

Galatasaray, Avusturya'daki hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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