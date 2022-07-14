Buruk kabul etmedi

Boateng Lyon'da beklentileri karşılayamadı. Bosz'un defans hattının önemli bir direği olması bekleniyordu. Ancak 11'deki yerini kaybetti. 33 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk'un önüne gelirken genç hoca isminin üzerini çizdi. Buruk'un, Boateng'i yavaş bulduğu belirtildi.
Boateng Lyon'da beklentileri karşılayamadı. Bosz'un defans hattının önemli bir direği olması bekleniyordu. Ancak 11'deki yerini kaybetti. 33 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk'un önüne gelirken genç hoca isminin üzerini çizdi. Buruk'un, Boateng'i yavaş bulduğu belirtildi.