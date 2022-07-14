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Burak Yılmaz Fortuna Sittard transferi sonrası konuştu! "Sneijder ile görüştüm"

Lille'den ayrılmasının ardından Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, basın mensuplarına konuştu. Burak, transferi öncesinde Wesley Sneijder ile de konuştuğunu ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 16:38
Burak Yılmaz Fortuna Sittard transferi sonrası konuştu! "Sneijder ile görüştüm"

Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'a imza atan Burak Yılmaz, basın mensuplarının karşısına çıktı.

"ÇOK FAZLA TEKLİF VARDI"

Basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz "Çok fazla transfer teklifi vardı. Burada çok sevdiğim insanlar var. Çok büyük bir proje. Beş senelik imza attım. İki sene oyuncu olarak. Şu an sadece iki senelik oyunculuğumu düşünüyorum. Gol atmak ve kazanmak için Buradayım. İki yıl sonrasını da düşünmek zorundayım." açıklamasını yaptı.

"FORTUNA SITTARD FARKLI OLACAK"

Fortuna Sittard'a imza atması hakkında konuşan Burak Yılmaz "Beni ve geleceğimi düşünen proje geldiği için Forttuna Sittard'a geldim. Bu projenin içerisinde olmak istiyorum. Bundan önceki Fortuna ile bundan sonraki Fortuna arasında fark olacaktır. Bu takımı büyüteceğiz. Hedefler var ama dile dökmeden yavaş yavaş yapacağız. Neden burayı seçtiğimi, sizlere göstereceğim. Stadı gezdim ve tribünlerin sahaya ne kadar yakın olduğunu gördüm. Rakipler için bu stat problem olacaktır." dedi.

"ÜÇ SENE SONRASI NET DEĞİL"

Kontratının iki sene futbolcu, üç sene antrenör olması hakkında konuşan Burak Yılmaz "İki sene futbolcu, sonra üç sene hoca olacağım, sportif direktör olacağım, yönetici olacağım diye bir kaide yok. Fortuna 'Senin tecrübene, kişiliğine güveniyoruz. İki sene oyunculuktan sonra da seninle birlikte olmak istiyoruz. İki sene sonra senin rolüne karar vermedik' dedi. Belki iki sene sonra oynamaya devam da ederim bilmiyorum." açıklamasını yaptı.

"BU İMZA KARİYERİMDE BÜYÜME"

Bu transferini eleştirenlere yanıt veren Burak Yılmaz "Bu imzayı kariyerimde büyüme olarak düşünüyorum. Lille'e giderken de böyle konuştular, ancak PSG'nin önünde şampiyon olduk. Sakın yanlış anlaşılmasın, bu bir örnek. Ayaklarımız yere basıyor. Sınırlarımızı, kapasitemizi bilerek, yavaş yavaş büyüyen bir kulüp olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"WESLEY SNEIJDER İLE KONUŞTUM"

Transferi öncesinde Wesley Sneijder ile konuştuğunu anlatan 36 yaşındaki golcü "Tarihe baktığımda, birçok önemli oyuncunun Fortuna Sittard'dan geçtiğini gördüm. Mütevazı bir kulüp, kendi değerlerine sahip çıkan bir kulüp. Kendi çevresindeki, yakınındaki rakiplerinin son zamanda ne kadar önüne geçtiğini de gördüm. Ben de sizin tarihinize ayak uydurarak, bu tarihi daha da geliştirmenize yardım etmek istiyorum. Birçok Hollandalı arkadaşım var. Başta Wesley Sneijder... Onlarla konuştuğumda da bu tercihim için çok mutlu oldular. Hollanda futbolunun köklü kulübü olduğunu da söylediler." dedi.

"HAZIR DURUMDA DEĞİLİM"

Sezon öncesi hazır olmadığını söyleyen Burak Yılmaz "Milli Takım, Şampiyonlar Ligi derken, geçen sene 50'ye yakın maç oynadım. Bunların hepsinde oynadım. 36 yaşındayım, kendi fizyoterapistim ve doktorum, tatilde dinlenmem için hiçbir şey yapmamamı söyledi. Hazır değilim, bunu söylemek istiyorum." dedi.

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