Sevgi ve saygımız baki

Van Aanholt ile yaşadığı tartışmayla ilgili açıklama yapan Kerem, "Biz Galatasaray'ın başarısı için benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir" dedi.
Van Aanholt ile yaşadığı tartışmayla ilgili açıklama yapan Kerem, "Biz Galatasaray'ın başarısı için benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir" dedi.