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MOL FEHERVAR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 🔥 | Mol Fehervar - Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Avusturya kampının ikinci hazırlık maçı Mol Fehervar ile oynanacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olmuştu. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mol Fehervar - Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 16:00
MOL FEHERVAR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 🔥 | Mol Fehervar - Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 2. hazırlık maçı olan Mol Vidi (Mol Fehervar) karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray mücadelesinin detayları...

MOL VIDI - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçı 13 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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