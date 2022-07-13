Halil Brentford’a bağlı

Oliviera'yı alan Galatasaray'da hücum hattına da takviyeler düşünülüyor. Seferovic ve Umut Bozok ile görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu'ndan da vazgeçmedi. Eğer Brentford 22 yaşındaki forveti satma düşüncesinden vazgeçerse kiralanması için temaslar başlayacak.
Oliviera'yı alan Galatasaray'da hücum hattına da takviyeler düşünülüyor. Seferovic ve Umut Bozok ile görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu'ndan da vazgeçmedi. Eğer Brentford 22 yaşındaki forveti satma düşüncesinden vazgeçerse kiralanması için temaslar başlayacak.