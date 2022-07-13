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Halil Brentford’a bağlı

Oliviera'yı alan Galatasaray'da hücum hattına da takviyeler düşünülüyor. Seferovic ve Umut Bozok ile görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu'ndan da vazgeçmedi. Eğer Brentford 22 yaşındaki forveti satma düşüncesinden vazgeçerse kiralanması için temaslar başlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Halil Brentford’a bağlı
Oliviera'yı alan Galatasaray'da hücum hattına da takviyeler düşünülüyor. Seferovic ve Umut Bozok ile görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu'ndan da vazgeçmedi. Eğer Brentford 22 yaşındaki forveti satma düşüncesinden vazgeçerse kiralanması için temaslar başlayacak.
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