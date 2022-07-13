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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde de gaza bastı. Sarı-kırmızılı takım, gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Sacha Boey'in alternatifini ise altyapıdan buldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 08:15
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

Sacha Boey'i gözden çıkaran Galatasaray'da sağ bek transferi de yapılması gündemde...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

Ancak 2005 doğumlu altyapı ürünü Ali Turap Bülbül kampta şu ana kadar sergilediği performansla sarı-kırmızılı yetkilileri heyecanlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

Teknik direktör Okan Buruk, 17 yaşındaki Ali Turap'a hazırlık maçlarında şans vermeye devam edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

Genç sağ bek sınıfı geçerse bu bölgeye takviye yapılmayacak ve Ali Turap yeni sezonda Norveçli Omar Elabdellaoui'nin alternatifi olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

25 Ocak 2005'te Düzce'de dünyaya gelen Ali Turap Bülbül, kariyerine Galatasaray altyapısında başladı. 1.79 boyundaki sağ bek, Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

Öte yandan Avusturya kampına götürülmeyen Sacha Boey'e de 1.5 milyon euro'luk bir teklif geldiği iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu rakamı 2 milyon'a çıkarmak istediği bildirilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

2019'da Rennes'de A takıma yükseldi ardından 2020 yılında Dijon'a kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

Galatasaray'a 2021 yazında 1.15 milyon euro karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

Sarı-kırmızılı takımla 2025'e kadar sürecek sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 19 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

21 yaşındaki genç sağ bek, A milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

1.78 cm boyundaki Sacha Boey'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...

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