GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'in yerine Ali Turap Bülbül!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sacha Boey'i gözden çıkaran Galatasaray'da sağ bek transferi de yapılması gündemde...
Ancak 2005 doğumlu altyapı ürünü Ali Turap Bülbül kampta şu ana kadar sergilediği performansla sarı-kırmızılı yetkilileri heyecanlandırdı.
Teknik direktör Okan Buruk, 17 yaşındaki Ali Turap'a hazırlık maçlarında şans vermeye devam edecek.
Genç sağ bek sınıfı geçerse bu bölgeye takviye yapılmayacak ve Ali Turap yeni sezonda Norveçli Omar Elabdellaoui'nin alternatifi olacak.
25 Ocak 2005'te Düzce'de dünyaya gelen Ali Turap Bülbül, kariyerine Galatasaray altyapısında başladı. 1.79 boyundaki sağ bek, Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da forma giyiyor.
Öte yandan Avusturya kampına götürülmeyen Sacha Boey'e de 1.5 milyon euro'luk bir teklif geldiği iddia edilmişti.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu rakamı 2 milyon'a çıkarmak istediği bildirilmişti.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
2019'da Rennes'de A takıma yükseldi ardından 2020 yılında Dijon'a kiralandı.
Galatasaray'a 2021 yazında 1.15 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Sarı-kırmızılı takımla 2025'e kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 19 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.
21 yaşındaki genç sağ bek, A milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullandı.
1.78 cm boyundaki Sacha Boey'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...