Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, transfer operasyonlarına hız verdi. Orta sahaya takviye yapıp iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların ilgilendiği iki yıldızı, İtalyan gazeteci Nicolo Schira duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:12
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transferde gaza bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

Orta sahaya takviye konusunda arayışını sürdüren sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

Idrissa Gueye'de istediği sonucu alamayan Aslan, sürpriz isimlere yöneldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın gündemindeki iki ismi duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

Schira'nın paylaştığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Cagliari'den Joao Pedro ve Roma forması giyen Amadou Diawara için iki kulüpten yanıt bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

AMADOU DIAWARA KİMDİR?

17 Temmuz 1997 tarihinde Gine'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine FC Sequence altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

2015 yılında İtalyan ekibi San Marino'ya transfer oldu. Daha sonra sırasıyla Bologna, Napoli ve Roma formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

24 yaşındaki orta saha oyuncusu 26 kez de Gine Milli Takımı formasını terletti ancak skor üretemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

İtalya pasaportu da bulunan genç futbolcu, 1.83 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

Roma formasıyla tüm kulvarlarda 66 karşılaşmada görev alan Diawara, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

Gineli ön liberonun güncel piyasa değeri 6 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

JOAO PEDRO KİMDİR?

9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. İtalya pasaportu da buluna Joao Pedro kariyerine, Atletico-MG altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

Sırasıyla Palermo, Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos, Estoril ve Cagliari formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

Forvet ve forvet arkası mevkilerinde forma giyen Joao Pedro, 1.84 cm boyunda...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...

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