GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın ilgilendiği iki ismi duyurdu! Joao Pedro ve Amadou Diawara...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transferde gaza bastı.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transferde gaza bastı.
Orta sahaya takviye konusunda arayışını sürdüren sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim yer alıyor.
Idrissa Gueye'de istediği sonucu alamayan Aslan, sürpriz isimlere yöneldi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın gündemindeki iki ismi duyurdu.
Schira'nın paylaştığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Cagliari'den Joao Pedro ve Roma forması giyen Amadou Diawara için iki kulüpten yanıt bekliyor.
AMADOU DIAWARA KİMDİR?
17 Temmuz 1997 tarihinde Gine'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine FC Sequence altyapısında başladı.
2015 yılında İtalyan ekibi San Marino'ya transfer oldu. Daha sonra sırasıyla Bologna, Napoli ve Roma formaları giydi.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu 26 kez de Gine Milli Takımı formasını terletti ancak skor üretemedi.
İtalya pasaportu da bulunan genç futbolcu, 1.83 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Roma formasıyla tüm kulvarlarda 66 karşılaşmada görev alan Diawara, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
Gineli ön liberonun güncel piyasa değeri 6 milyon euro...
JOAO PEDRO KİMDİR?
9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. İtalya pasaportu da buluna Joao Pedro kariyerine, Atletico-MG altyapısında başladı.
Sırasıyla Palermo, Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos, Estoril ve Cagliari formaları giydi.
Forvet ve forvet arkası mevkilerinde forma giyen Joao Pedro, 1.84 cm boyunda...
30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...