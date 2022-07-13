GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk Fehervar maçı sonrası açıklamalarda bulundu! " O bölgelere transfer..."

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.



Hazırlık mücadelesinde Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşılaşan ve maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda karşılaşmadan sonra teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMASI

"Orta sahaya, ön tarafa, birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor. Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz. Bu anlamda çaba harcıyoruz. Bunları tamamlayacağız."

"%100 hazır değiliz. Eksik oyuncularımız var. Transferlerimiz olacak. Galatasaray'ı hak ettiği yere getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın."

"Transfer yapmak kolay değil. Almış olmak için adam almak istemiyoruz. En iyi oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. O da zaman alıyor. Herkes iyi niyetli çalışıyor. En kısa zamanda bize direkt katkı sağlayacak oyuncuları getireceğiz."

"Sergio geldi, bir transfer daha yapacağız. Ön bölgeye de transfer yapacağız belki. Görüşmeler sürüyor. Kadromuz daha güçlü hale gelecek."